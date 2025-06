Follia per evitare i carabinieri Spacciatore fugge in auto e uccide un imprenditore

Una notte di Carnevale che si trasforma in tragedia: un imprenditore perde la vita a causa di un inseguimento folle. Il tentativo disperato di un spacciatore di sfuggire ai carabinieri ha scatenato una serie di eventi drammatici in un contesto festoso. Questo episodio non solo mette in luce il crescente problema della criminalità, ma ci ricorda quanto sia fragile la linea tra festa e paura. Cosa succede quando la ricerca della libertà sfocia nella violenza?

Erano a bordo di una Bmw station wagon bianca. Andavano forte, in piena notte, nel centro di San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto. Tanto da finire sotto gli occhi dei carabinieri che passavano di lì per i controlli di routine durante la festa di paese, il Carnevale di Decima. A quel punto è stato intimato loro di fermarsi, con dei lampeggianti. Ma il marocchino 22enne al volante, in compagnia di due amici italiani di 19 e 26 anni, ha deciso di accelerare per sfuggire al controllo. Tempo di imboccare via Nuova ed ecco che i tre hanno iniziato una folla fuga, incrocio dopo incrocio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Follia per evitare i carabinieri. Spacciatore fugge in auto e uccide un imprenditore

Se ne parla anche su altri siti

Follia per evitare i carabinieri. Spacciatore fugge in auto e uccide un imprenditore. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Follia per evitare i carabinieri. Spacciatore fugge in auto e uccide un imprenditore

Da ilrestodelcarlino.it: Un marocchino di 22 anni, violato l’obbligo di dimora, ha travolto la vettura su cui viaggiavano Bruno Ansaloni, 56 anni, e la moglie, rimasta ferita . La coppia stava andando a prendere la figlia di ...

Follia a Vercelli, spacciatore punta pistola in faccia a Vittorio Brumotti: “Vai via o ti sparo”

Lo riporta msn.com: Il drammatico episodio è avvenuto al termine di un inseguimento, quando uno spacciatore, vistosi braccato, ha intimato al reporter di andarsene, brandendo l’arma ad altezza uomo. Le ...

Spacciatore sorpreso dai carabinieri, tenta di evitare il controllo ma viene denunciato

Scrive lanazione.it: Arezzo, 22 agosto 2022 - I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Levane hanno denunciato alla Procura della Repubblica un pregiudicato albanese di circa 50 anni, residente nel Valdarno ...