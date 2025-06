Follia durante Panathinaikos-Olympiacos il presidente entra in campo e scoppia il caos | interviene il Governo

Un episodio di follia ha scosso il cuore del basket greco: durante la finale tra Panathinaikos e Olympiacos, il presidente Giannakopoulos è entrato in campo, dando vita a un putiferio senza precedenti. Il governo è costretto ad intervenire, riflettendo un clima di tensione che va oltre lo sport. Questo caos non è solo una questione di palla a spicchi, ma un sintomo delle crescenti frustrazioni sociali nel paese. Cosa succederà ora?

Il secondo atto delle finali scudetto tra Panathinaikos e Olympiacos è finito nel caos più totale. Il presidente del PAO Dimitris Giannakopoulos entra in campo e scatena una serie di incidenti che costringono il Governo greco a sospendere la serie. Volano accuse gravissime, la tensione è alle stelle e la prosecuzione del campionato è seriamente a rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Follia durante la festa Scudetto: violenta rissa tra giovani in strada - VIDEO - Durante i festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli, alcuni momenti di gioia sono stati funestati da violenti episodi di follia, come una rissa tra giovani a Melito.

Ne parlano su altre fonti

Follia ultras, rinviato il derby Panathinaikos-Olympiacos per gli scontri tra i tifosi

leggo.it scrive: Il derby di Atene del massimo campionato greco tra Panathinaikos e Olympiakos è stato rinviato a causa di una serie di incidenti fuori e dentro lo stadio con scontri tra la polizia e i tifosi.

VIDEO / Follia in Grecia: bombe carta sulla finale Pana-Olympiacos

Come scrive golssip.it: Il sito Golssip di titolarità di AMALA S.N.C. con sede in Bologna Via P.G. Martini, 35 C.F./PI e numero di iscrizione al Reg. Imprese n. 03179281203, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup ...

Follia ultras, scontri tra tifosi rinviato

Secondo corriereadriatico.it: ATENE - Il derby di Atene del massimo campionato greco tra Panathinaikos e Olympiakos è stato rinviato a causa di una serie di incidenti fuori e dentro lo stadio con scontri tra la polizia e i tifosi.