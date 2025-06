Follia a Fagnano Olona il barista gli nega da bere e lui gli dà fuoco | è caccia all’uomo

Un pomeriggio di terrore a Fagnano Olona: un barista è stato aggredito e ustionato dopo aver negato al cliente di servirgli da bere. L'episodio, che ha scosso la comunità locale, si inserisce in un contesto di crescente violenza nei luoghi di socialità. È un segnale allarmante: quanto è fragile il confine tra normalità e follia? La caccia all'uomo è aperta, ma la vera domanda è: cosa stiamo perdendo come società?

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 giugno, un grave episodio di violenza ha sconvolto Fagnano Olona, in provincia di Varese. Intorno alle 14,00, un uomo ha aggredito un barista dandogli fuoco dopo che quest'ultimo si era rifiutato di servirgli alcolici. L'aggressione e i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si è avvicinato al bancone di un bar in via Marconi, dove lavora un quarantenne di origine cinese, e ha iniziato un diverbio. Di fronte al rifiuto del barista di servirgli da bere, il cliente ha reagito in modo brutale: ha versato del liquido infiammabile sul corpo della vittima e ha appiccato il fuoco, per poi darsi alla fuga.

