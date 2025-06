Fold equity | un principio di gioco fondamentale Scopriamo cos' è

Nel mondo del poker, la fold equity è un punto chiave che può trasformare una semplice mano in una strategia vincente. Comprendere quando e come sfruttarla è fondamentale per ogni giocatore ambizioso. Questo principio non solo influisce sulle tue decisioni al tavolo, ma riflette anche un trend più ampio: l'importanza della psicologia nel gioco. Scopri come padroneggiare la fold equity ti aiuterà a prevedere le mosse degli avversari e a dominare il tavolo!

Abbiamo più volte ricordato come nel poker esistano concetti dai quali non si può prescindere. Questo ovviamente a patto di voler progredire con la finalità di diventare players vincenti. Oggi trattiamo un tema molto delicato perché oltre al concetto, vanno capite le dinamiche della fold equity.

