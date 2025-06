Foiano | esordio da tutto esaurito per le celebrazioni del 50 anniversario del Museo della Frantenita

Un successo straordinario ha segnato l'inizio delle celebrazioni per il 50° anniversario del Museo della Fraternita a Foiano della Chiana! Con eventi sold-out, la comunità si è stretta attorno alla sua storia e alle tradizioni locali. Questo traguardo non è solo un momento di festa, ma anche un'opportunità per riflettere sull'importanza della cultura nel nostro quotidiano. Scopri come il patrimonio culturale può unire le generazioni!

Arezzo, 2 giugno 2025 – Foiano della Chiana: esordio da tutto esaurito per le celebrazioni del 50° anniversario del Museo della Frantenita Grande successo per l’avvio del programma di celebrazioni per i 50 anni del Museo Civico della Fraternita di Foiano della Chiana, che nel weekend del 31 maggio e 1° giugno ha registrato il tutto esaurito in entrambi gli appuntamenti previsti. L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, ha rappresentato non solo un omaggio a mezzo secolo di storia culturale, ma anche un momento di partecipazione e affetto da parte della comunità foianese, che ancora una volta ha dimostrato un forte senso civico e un radicato spirito di appartenenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Foiano: esordio da tutto esaurito per le celebrazioni del 50° anniversario del Museo della Frantenita

