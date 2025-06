Foggia si decide il futuro Annunciata la conferenza stampa dal club pugliese | il COMUNICATO UFFICIALE

Domani è un giorno cruciale per il Foggia: la conferenza stampa annunciata dal club pugliese potrebbe segnare un cambio di rotta decisivo. In un contesto calcistico in continua evoluzione, il futuro della squadra si gioca su scelte strategiche fondamentali. Sarà interessante scoprire quali piani e ambizioni emergeranno: una nuova era potrebbe essere all'orizzonte per i tifosi rossoneri. Restate sintonizzati!

Si decide domani, martedì 3 giugno 2025, il futuro sportivo del Foggia, che con una nota ufficiale ha annunciato una conferenza stampa, alle ore 12, nei pressi delllo Studio Polis Avvocati a Bari, per illustrare il provvedimento di amministrazione giudiziaria .

