Foggia celebra la Festa della Repubblica | per la prima volta dopo anni cerimonia in piazza Cavour e gran parata

Foggia riscopre la sua storia con la Festa della Repubblica, celebrata in piazza Cavour dopo anni. Una gran parata di forze armate e polizia ha riempito il cuore della città di orgoglio e commozione. È un momento significativo, non solo per Foggia, ma per l'intero Paese, che si risveglia da un periodo di isolamento. Un invito a riscoprire la bellezza delle tradizioni e il valore della comunità. Non perderti i dettagli di questa rinascita!

È stata celebrata in piazza Cavour, per la prima volta dopo anni, la Festa della Repubblica. È stato il prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, a ripristinare la gran parata delle forze armate e di polizia in pieno centro e a scegliere il pronao della villa comunale per la cerimonia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Foggia celebra la Festa della Repubblica: per la prima volta dopo anni cerimonia in piazza Cavour e gran parata

