Florentino Juve la rivale fa sul serio | pronta un’offerta ufficiale! Cosa può succedere nelle prossime settimane Ultime

Florentino, il talentuoso centrocampista del Benfica, è al centro di un’aspra contesa tra Juventus e Napoli. Con un’offerta ufficiale pronta, la Juve sembra determinata a non lasciarsi sfuggire questo gioiello. In un mercato sempre più competitivo, la strategia delle due rivali mette in luce come le società italiane puntino su giovani promesse per rinvigorire il proprio gioco. Chi avrà la meglio? Le prossime settimane potrebbero riservare sorprese entusiasmanti!

Florentino Juve, la rivale fa sul serio: pronta un’offerta ufficiale. Novità sul futuro del centrocampista del Benfica. Gli ultimi aggiornamenti. Non solo la Juventus su Florentino. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, il centrocampista del Benfica piacerebbe anche al Napoli. Il club di De Laurentiis, sotto indicazione di Antonio Conte, dovrebbero presentare un’offerta ufficiale al Benfica per il cartellino di Florentino Luis già nel corso di questa settimana, fa sapere Record. Si attendono ora ulteriori conferme sul futuro del centrocampista. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Florentino Juve, la rivale fa sul serio: pronta un’offerta ufficiale! Cosa può succedere nelle prossime settimane. Ultime

Leggi anche Florentino Juve, il Napoli fa sul serio: possibile accordo imminente! Rivelazione sul centrocampista del Benfica. Ultimissime - Il calciomercato è in fermento e Florentino, 25enne centrocampista del Benfica, sta attirando l'attenzione di Juventus e Napoli.

