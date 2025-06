Firenze ospita la 21ª edizione del congresso internazionale Challenges in laparoscopy & robotics – AI CILR-AI

Firenze si prepara ad accogliere la 21ª edizione del congresso internazionale "Challenges in Laparoscopy & Robotics – AI (CILR-AI)", dal 4 al 6 giugno 2025. Un evento che non solo celebra l'eccellenza nella chirurgia urologica mini-invasiva, ma segna anche un importante passo verso il futuro della medicina. La sinergia tra tecnologia e sanità sta trasformando le cure, promettendo interventi sempre più precisi e meno invasivi. Un'occasione da non perdere!