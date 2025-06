Firenze classica e gospel | concerto in Santa Croce

Il 2 giugno 2025, la straordinaria cornice di Santa Croce a Firenze ospiterà un evento musicale unico. La fusione tra la classicità e il gospel promette un’esperienza emozionante, grazie all'Orchestra da Camera Fiorentina e a talentuosi cori americani. In un periodo in cui la musica unisce culture diverse, questo concerto gratuito con prenotazione obbligatoria rappresenta un’occasione imperdibile per vivere la magia della musica sotto le stelle. Non lasciarti sfuggire questa sinfonia di emozioni!

Firenze, 2 giugno 2025 – Appuntamento in musica con la classica e il gospel, con l'Orchestra da Camera Fiorentina e l'ensemble corali americani in Santa Croce. Si tratta di un concerto-evento a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria, con musiche di Mozart, Vivaldi, Massie, Joseph, Williams, Bignon. Si rinnova dunque l'appuntamento tra l'Orchestra da Camera Fiorentina e i grandi cori americani. La quinta edizione di Great American Choral Series in Firenze si svolgerà mercoledì 4 giugno nella Basilica di Santa Croce e vedrà protagoniste alcune delle più note formazioni corali, oltre a direttori e compositori, sempre d'Oltreoceano.

