Firenze Capitale 2025 | summit nel Salone dei Cinquecento

Il 2 giugno 2025, il Salone dei Cinquecento si trasformerà nel palcoscenico di idee per il summit “Firenze Capitale 2025”. Qui, la città non è solo un luogo ma un vero e proprio laboratorio di innovazione dove strategia, cultura e economia si fondono. Un'opportunità unica per esplorare come l'arte e l'impresa possano rigenerare un futuro sostenibile. Non perderti questo evento che segnerà una nuova era per Firenze e oltre!

Firenze, 2 giugno 2025 - Firenze torna ad affermarsi «non solo come luogo, ma come condizione», teatro di un passaggio che intreccia strategia, cultura, finanza e materia. Sabato pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.30, il summit “Firenze Capitale 2025” accoglierà imprenditori, designer, economisti, artigiani e pensatori nel cuore simbolico della città, il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, con la sindaca Sara Funaro e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. L’iniziativa - concepita dai co-fondatori Marco Gianni, Daniel Langer, Maurizio Mancianti e Syed Raza sotto l’egida di “The Italian Mind: A One Off” - parte da una premessa netta: «Il brand, in questa prospettiva, non è un esercizio di comunicazione – commenta Mancianti -, ma un dispositivo di coerenza». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze Capitale 2025: summit nel Salone dei Cinquecento

Leggi anche Con Pitti Uomo Firenze si conferma capitale dello stile maschile - Firenze si riconferma la capitale dello stile maschile grazie a Pitti Uomo, l'atteso evento di moda che si svolgerà dal 17 al 20 giugno nella sua 108ª edizione.

