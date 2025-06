Fiorentina | riscatto di Gudmundsson chiesto al Genoa di rivedere la cifra Allenatore | si riaffaccia De Rossi Baroni verso il Toro

La Fiorentina è in fase di riflessione sul riscatto di Albert Gudmundsson, mettendo in discussione i 17 milioni richiesti dal Genoa. Un approccio strategico che sottolinea la tendenza crescente nel calcio di investire con cautela. Intanto, si parla di De Rossi come possibile nuovo commissario tecnico, mentre Baroni punta al Torino. Sarà questo il momento decisivo per dare nuova vita ai viola nella prossima stagione? La tensione cresce!

La Fiorentina sarebbe pronta a riscattare Albert Gudmundsson dal Genoa, ma il presidente, Rocco Commisso, ha chiesto di rivedere la cifra fissata a 17 milioni. Con una controproposta: un altro anno di prestito. Freddina, per il momento, la reazione genoana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: riscatto di Gudmundsson, chiesto al Genoa di rivedere la cifra. Allenatore: si riaffaccia De Rossi. Baroni verso il Toro

