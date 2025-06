Finisce la festa parrocchiale pugni e spintoni per lo stop alla musica | identificati i due giovani aggressori

Quando la festa si trasforma in caos! Ad Ancona, l’allegria di una parrocchiale si è interrotta bruscamente a causa di un litigio scatenato dallo stop alla musica. Identificati due giovani che hanno dato il via a una rissa, la situazione riporta alla luce un tema attuale: come gestire il divertimento in comunità senza perdere il controllo. È fondamentale trovare un equilibrio tra festa e rispetto per tutti!

ANCONA – A scatenare la lite lo stop alla musica, arrivato al termine di una festa parrocchiale organizzata la sera scorsa nel capoluogo dorico, nei pressi di piazza Salvo D'Aquisto. Dopo la segnalazione, la Polizia di Stato è intervenuta ma gli aggressori - un gruppetto di giovani di età. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Finisce la festa parrocchiale, pugni e spintoni per lo stop alla musica: identificati i due giovani aggressori

