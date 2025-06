Finisce in un fossato dopo il fuori strada con lo scooter | in ospedale

Una notte che doveva essere come tante altre si è trasformata in un incubo per una 43enne di Vecchiano. Dopo un fuori strada, la donna è finita in un fossato, evidenziando quanto sia importante la prudenza alla guida, soprattutto con l’aumento degli incidenti motociclistici. L’incidente ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi, sottolineando il valore della sicurezza stradale. Rimanete sempre vigili: la strada può riservare sorprese inattese.

VECCHIANO – Finisce in un fossato dopo il fuori strada in via Traversagna sud, nel comune di Vecchiano. La donna, una 43enne, intorno alle 4 del mattino ha perso il controllo dello scooter ed è finita nel fosso con l’acqua. Sul posto auto medica e ambulanza con l’ausilio dei vigili del fuoco: la donna aveva una frattura esposta all’avambraccio e un femore fratturato. Sempre cosciente è stata trasportata, dopo essere stata immobilizzata dai vigili del fuoco che hanno recuperato la ferita nel fosso, all’ospedale di Cisanello. Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

