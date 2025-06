Finisce in ospedale dopo il fuori strada sulla provinciale Capalbio – Marsiliana

Nella notte, un incidente stradale sulla Provinciale Capalbio – Marsiliana ha portato un automobilista in ospedale: un evento che invita a riflettere sull'importanza della sicurezza stradale. Con l'aumento dei viaggi estivi, la prudenza al volante diventa fondamentale. Ricordiamoci che ogni curva può nascondere insidie. Rimani informato e fai la tua parte per rendere le strade più sicure!

ORBETELLO – Nella notte scorsa i vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello sono intervenuti per un incidente stradale verificatosi lungo la Strada Provinciale Capalbio – Marsiliana, nel comune di Orbetello. Il sinistro ha coinvolto un solo veicolo, uscito autonomamente di strada per cause in corso di accertamento. I vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno proceduto con le operazioni di messa in sicurezza e hanno estratto dall’abitacolo il conducente, un uomo residente a San Donato, rimasto incastrato all’interno del mezzo. Il ferito è stato affidato alle cure del personale della Croce Rossa Italiana di Capalbio per il trasporto al Misericordia di Grosseto dove è arrivato in codice giallo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

