Fine lavori in piazza a Lugo | tornano disponibili i parcheggi

Finalmente una buona notizia per gli automobilisti di Lugo: i parcheggi in piazza XIII Giugno saranno nuovamente disponibili dal 18 giugno! Con l’avvio del terzo e ultimo stralcio di lavori, la piazza verrà completamente rinnovata, rendendola più accogliente. In un'epoca in cui la qualità degli spazi pubblici è fondamentale per la vita urbana, questo progetto dimostra come la cura dei luoghi possa migliorare il nostro quotidiano. Non perdere l’occasione di scoprirla!

Prenderà il via a giugno il terzo e ultimo stralcio di lavori per il rifacimento di piazza XIII Giugno a Lugo. Salvo imprevisti, dal 18 giugno - con il completamento del secondo stralcio - torneranno nella piena disponibilità la maggior parte dei parcheggi della piazza, a eccezione di quelli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Fine lavori in piazza a Lugo: tornano disponibili i parcheggi

