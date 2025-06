Finale playoff Serie B 2025 | La Cremonese batte lo Spezia e torna in A

La Cremonese torna in Serie A, riportando entusiasmo e speranza ai tifosi dopo due anni di attesa. Con una vittoria mozzafiato per 3-2 contro lo Spezia nella finale playoff di Serie B 2025, i grigiorossi dimostrano che la determinazione paga. In un calcio sempre più competitivo, il loro ritorno è un segno di rinascita per una piazza storica. Chi sarà il prossimo a scrivere la sua storia in A?

Dopo due anni di purgatorio in cadetteria, i grigiorossi tornano in massima serie battendo in trasferta lo Spezia per 3-2 nella finale playoff Serie B 2025. La squadra di Stroppa sbriga la pratica andando in vantaggio per tre volte per poi resistere al ritorno dei liguri che non riescono a trovare la rete decisiva. FINALE PLAYOFF SERIE B 2025: SPEZIA-CREMONESE 2-3 Dopo Sassuolo e Pisa, i grigiorossi staccano il terzo e ultimo pass per accedere in massima serie battendo lo Spezia nella finale playoff Serie B 2025. L'avvio è di marca ligure, ma con il passare dei minuti gli ospiti prendono fiducia impegando prima Gori con Azzi, per poi siglare il vantaggio iniziale con De Luca che, lanciato da Vasquez, resiste alla carica di Hristov e insacca anticipando il portiere avversario.

