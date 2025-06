Filosofi sulle rive dell’Oglio per discutere dell’Esistere oggi

Dal 5 giugno al 25 luglio, le rive dell'Oglio diventeranno il palcoscenico di un dialogo profondo sull'esistere. La ventesima edizione del festival porta alla luce temi attuali, coinvolgendo pensatori e neuroscienziati in 23 località tra Bergamo, Brescia e Cremona. Un momento imperdibile per riflettere sul nostro presente, con l'atteso riconoscimento al filosofo Miguel Benasayag. Non perdere questa occasione di esplorare idee che possono cambiare il tuo modo di

IL FESTIVAL. Dal 5 giugno al 25 luglio pensatori, poeti e neuroscienziati saranno ospiti della ventesima edizione della manifestazione itinerante in 23 località tra Bergamo, Brescia e Cremona. Verrà premiato filosofo e psicoanalista Miguel Benasayag. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Filosofi sulle rive dell’Oglio per discutere dell’Esistere oggi

Se ne parla anche su altri siti

Filosofi sulle rive dell’Oglio per discutere dell’Esistere oggi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Filosofi sulle rive dell’Oglio per discutere dell’Esistere oggi

Come scrive ecodibergamo.it: FESTIVAL. Dal 5 giugno al 25 luglio pensatori, poeti e neuroscienziati saranno ospiti della ventesima edizione della manifestazione itinerante in 23 località tra Bergamo, Brescia e Cremona. Verrà ...

Filosofi lungo l'Oglio, torna il Festival e festeggia 20 anni

Si legge su ansa.it: Torna il Festival Filosofi lungo l'Oglio e festeggia vent'anni da giovedì 5 giugno a venerdì 25 luglio. (ANSA) ...

Torna il festival filosofi lungo l’Oglio per il ventennale con 31 incontri tra Brescia, Bergamo e Cremona

gaeta.it scrive: Il festival Filosofi lungo l’Oglio, diretto da Francesca Nodari, celebra 20 anni con 31 eventi in 23 comuni di Brescia, Bergamo e Cremona, esplorando il tema Esistere attraverso filosofia, musica e ps ...