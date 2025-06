Filmava turiste in intimo youtuber nei guai | Così facevo molte views

Un episodio inquietante scuote il Parco di Nara, dove un 59enne è stato arrestato per aver filmato turiste in topless, cercando di aumentare le sue visualizzazioni su YouTube. Questa vicenda non è solo un caso isolato, ma un sintomo di un trend preoccupante: l’uso distorto dei social per sfruttare la privacy altrui. Un invito alla riflessione su quanto sia fondamentale tutelare il rispetto e l’intimità, anche nel mondo digitale.

Uomo 59enne arrestato per aver filmato turiste straniere in Senza veli al parco e pubblicato i video su YouTube per aumentare le visualizzazioni e i guadagni Una vicenda di voyeurismo e sfruttamento online scuote la quiete del celebre Parco di Nara, in Giappone. Un uomo è finito in manette con un'accusa che getta un'ombra inquietante sull'uso improprio delle piattaforme digitali. La polizia della città di Moriguchi, nella prefettura di Osaka, ha arrestato un disoccupato di 59 anni. L'accusa è di aver filmato segretamente turiste straniere e di aver poi diffuso le immagini sul suo canale YouTube, presumibilmente per guadagno.

