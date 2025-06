Film e serie che celebrano il 2 giugno | le due opere significative che raccontano la Repubblica

Il 2 giugno, festa della Repubblica, è l'occasione perfetta per immergersi nella nostra storia. Scopri due opere emblematiche: "C'è ancora domani", che ci guida tra speranze e sfide, e la miniserie "Nascita della Repubblica", un racconto avvincente dei valori che ci uniscono. Celebrare la Repubblica significa anche riflettere su chi siamo oggi. Non perdere l'opportunità di riscoprire le radici di un'Italia in continua evoluzione!

Il 2 giugno è l'occasione ideale per riscoprire, attraverso film come C'è ancora domani e la miniserie Nascita della Repubblica, la storia e i valori fondanti della Repubblica Italiana.

