Fiera Antiquaria in centro Maggiolata a Lucignano e raduno delle Vespe

Oggi, 2 giugno, Lucignano si trasforma in un palcoscenico di storia e passione! La fiera antiquaria incontra il raduno delle Vespe, creando un'atmosfera unica e vibrante. Questi eventi non solo celebrano il patrimonio culturale locale, ma rispecchiano anche un crescente amore per il vintage e la mobilità sostenibile. Non perdere l’occasione di vivere una giornata all’insegna della tradizione e del divertimento! Scrivi a noi per segnalare i tuoi eventi!

Ecco gli eventi di oggi, 2 giugno, nell'Aretino. Calendario delle Sagre 2025

Leggi anche La Fiera Antiquaria di Arezzo compie 57 anni con un’edizione speciale - La Fiera Antiquaria di Arezzo compie 57 anni con un'edizione speciale dal 31 maggio al 2 giugno 2025.

A Lucignano la magia della Maggiolata illumina la notte.

