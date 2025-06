Fiamme Gialle Canottaggio dagli Europei arrivano 4 splendidi bronzi

Un pomeriggio di emozioni intense per il canottaggio italiano! Ai Campionati Europei di Plovdiv, le ammiraglie azzurre sorprendono con quattro medaglie di bronzo, confermando l'Italia come protagonista nel panorama internazionale. Clara Guerra, Elisa Mondelli, Emanuele Capponi e Alfonso Maria Scalzone hanno dimostrato che la passione e la determinazione possono portare lontano. Questo successo non è solo una vittoria sportiva, ma un simbolo di unità e resilienza per il nostro Paese!

Plovdiv – Ai Campionati Europei Assoluti in svolgimento a Plovdiv (BUL), le due ammiraglie portano sul podio l’Italia e con essa i finanzieri Clara Guerra, Elisa Mondelli, Emanuele Capponi e Alfonso Maria Scalzone. Prima le donne e poi gli uomini, conquistano un’importante medaglia di bronzo che consacra la spedizione Azzurra tra le potenze remiere nell’imbarcazione piĂą difficile e al contempo affascinante del programma quella dell’otto. Protagonisti del bronzo per l’equipaggio femminile Clara Guerra, passata dalla remata di coppia a quella di punta da poco piĂą di un mese e giĂ quinto posto in “quattro senza” nella finale di ieri, insieme agli olimpici della specialitĂ Elisa Mondelli e il timoniere Emanuele Capponi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

