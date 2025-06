Fiamme e veleni in un terreno | bruciati rifiuti

Fiamme e veleni hanno avvolto Castel Volturno, in un episodio che riporta alla mente la questione annosa dei rifiuti e della loro gestione. Domenica, un incendio ha trasformato un terreno in un inferno di fumi tossici, sollevando preoccupazioni per la salute pubblica. Questo evento non è solo un fatto isolato, ma evidenzia l’urgenza di affrontare il problema dell'inquinamento nel nostro Paese. La situazione richiede attenzione e azioni concrete!

Fiamme e veleni sul litorale domizio. A Castel Volturno nel pomeriggio di domenica si è verificato un incendio in via Guardascione. Il rogo, divampato da alcuni sterpi, si è esteso ad un terreno dove erano presenti rifiuti di vario genere provocando una coltre di fumo che ha reso l'aria.

