Un principio d’incendio ha destato preoccupazione alla Vibac Spa di Mercatale, un colosso nella produzione di nastri adesivi. Le fiamme, sprigionatesi nella mattinata di domenica, mettono in luce l'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto in un periodo in cui la sostenibilità e l'innovazione sono al centro delle strategie aziendali. Fortunatamente, l’allerta è scattata in tempo: un segnale per tutti di quanto sia cruciale la vigilanza.

Un principio d'incendio è divampato nella mattinata di domenica, 1 giugno, alla Vibac Spa di Mercatale, azienda multinazionale tra i leader mondiali nella produzione di nastri adesivi e film per imballaggi speciali. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 9.15, ma l'allarme è scattato tempestivamente grazie alla segnalazione di un operatore della vigilanza privata appartenente ai Vigili Giurati di Empoli, che durante il giro di controllo ha notato una densa colonna di fumo provenire dallo stabilimento. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere e spegnere rapidamente l'incendio, evitando conseguenze più gravi.

