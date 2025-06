Fialdini | Oggi i giovani chiedono amore e urlano il bisogno di esserci

Francesca Fialdini chiude la stagione di "Da noi... a ruota libera" rivelando un tema sempre più attuale: il bisogno di amore e connessione tra i giovani. In un'epoca in cui l'incertezza regna sovrana, la ricerca di risposte come quelle trovate ad Assisi diventa cruciale. È un invito a riflettere su quanto sia importante sentirsi parte di qualcosa, un'urgenza che ci unisce tutti. Non perdere questa occasione per ascoltare la sua toccante testimonianza!

(Adnkronos) – Chiusura di stagione per ‘Da noi. a ruota libera’. Per l’ultima puntata, i ruoli si sono invertiti: al suo fianco Nek e per una volta è stata proprio Francesca Fialdini a mettersi a nudo. La conduttrice ha parlato di fede e ha confidato: “Ad Assisi ho trovato risposte che cercavo da tempo. La . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Leggi anche “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 18 maggio 2025 - Domenica 18 maggio 2025 torna “Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini su Rai1, alle 17.20. Un nuovo appuntamento di stagione nel quale la conduttrice accoglie ospiti e racconta storie coinvolgenti, in un mix di emozioni e approfondimenti.

