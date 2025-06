Festeggiamenti del due giugno in piazza San Lorenzo | La repubblica è un progetto da costruire ogni giorno | FOTO

Il 2 giugno a Viterbo ha brillato di emozione durante le celebrazioni del 79° anniversario della Repubblica. La piazza San Lorenzo ha accolto un pubblico caloroso, testimone dell'importanza di costruire insieme il nostro futuro. L’omaggio ai caduti ha ricordato il valore della libertà, un tema sempre attuale in un'epoca in cui i diritti civili e la democrazia sono in continuo dibattito. Un’occasione imperdibile per riflettere e rinnovare il nostro impegno

Una cerimonia intensa e partecipata ha segnato, anche quest'anno, le celebrazioni del 2 giugno a Viterbo, nel 79esimo anniversario della nascita della repubblica italiana. Due i momenti ufficiali che hanno scandito la mattinata: l'omaggio ai caduti in piazza Martiri d'Ungheria e, a seguire, il.

