Festa Repubblica celebrazioni al via

Oggi, l'Italia celebra con orgoglio il 79° anniversario della Repubblica! Il presidente Mattarella ha dato il via alle celebrazioni con la tradizionale deposizione di una corona d'alloro all'Altare della Patria. Un momento solenne che ci ricorda l'importanza della democrazia e della partecipazione attiva dei cittadini. In un periodo storico in cui i valori democratici vengono messi alla prova, è fondamentale riflettere su quanto costruito insieme. Festeggiamo il nostro passato per ispirare un futuro migliore!

9.45 Con la deposizione di una corona d'alloro all'Altare della Patria da parte del capo dello Stato, Mattarella, sono cominciate le celebrazioni per il 79mo anniversario della Repubblica. Dietro di lui le più alte cariche dello Stato: i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, la premier Meloni, il presidente della Corte costituzionale, Amoroso, e il ministro della Difesa Crosetto. Sul Vittoriano il consueto sorvolo delle Frecce Tricolori. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Festa della Repubblica 2025: guida agli eventi; 2 giugno, le celebrazioni del 79° anniversario della Repubblica Italiana; Celebrazioni del 2 Giugno Festa della Repubblica; 2 giugno, i Sindaci sfilano per le celebrazioni della Festa della Repubblica. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Festa della Repubblica, le celebrazioni. Mattarella: “Disumano ridurre Gaza alla fame”

Scrive tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Festa della Repubblica, le celebrazioni. Mattarella: “Disumano ridurre Gaza alla fame” ...

Le celebrazioni per la Festa della Repubblica

Segnala rainews.it: Cerimonie in tutta Italia, a Roma la deposizione della corona d'alloro e la parata, a Catanzaro alla Caserma "Pepe-Bettoja" la lettura del messaggio di Mattarella, presente la sottosegretaria Ferro. I ...

Festa della Repubblica. Ai Fori Imperiali tutto pronto per la Parata

Lo riporta rainews.it: Alle celebrazioni prendono parte anche il sindaco Gualtieri e il presidente della Regione Rocca. Mattarella: "Difendiamo i valori costituzionali" ...