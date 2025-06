Festa di fine tour per Jovanotti con Carboni Morandi e Curreri

Un finale da urlo per il tour di Jovanotti! La festa a Bologna con Luca Carboni, Gianni Morandi e Gaetano Curreri ha celebrato non solo la musica, ma anche l'amicizia tra artisti che hanno segnato generazioni. In un’epoca in cui le connessioni umane sono più importanti che mai, questo incontro ricorda quanto la musica possa unire. Non perdetevi le emozioni condivise tra risate e note: è qui che nascono le storie più belle!

Bologna, 2 giugno 2025 - Jovanotti,  Luca Carboni, Gianni Morandi e Gaetano Curreri: poker di musicisti da applauso. La foto è stata postata su Instagram e Facebook da Lorenzo che ha chiuso il suo tour 2025 con due date bolognesi: 30 e 31 maggio all'Unipol Arena. Una festa di fine tour che ha condiviso con i suoi amici-colleghi di sempre. "Chiedi chi erano questi quattro qua (tre bolognesi e un forestiero) che non sono i Beatles e neanche i Rolling ma che ieri sera hanno fatto delle favolose chiacchiere sul pop e il rock, i ricordi gli aneddoti le storie e l’arte povera dello scrivere canzoni e di cantarle in giro": queste le parole di Jovanotti che accompagnano lo scatto realizzato da Michele Lugaresi che come scrive in un post il cantante  “ha seguito palajovaofficial in ogni data e durante tutte le prove raccontandolo con le sue foto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa di fine tour per Jovanotti con Carboni, Morandi e Curreri

