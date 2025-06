Festa delle Penne nere in arrivo duemila Alpini

Preparati a vivere un week-end indimenticabile: il raduno annuale degli Alpini a Carnate sta per arrivare! Con oltre 2.000 penne nere pronte a scaldare i cuori, la festa celebra il 15° anniversario della sezione locale. Un richiamo all’unità e al coraggio che si inserisce nel contesto di riscoperta delle tradizioni locali. Non perdere l'occasione di partecipare a eventi carichi di emozione e spirito comunitario!

"Cuore e coraggio", Carnate sull’attenti festeggia il 15esimo anno della sezione di casa degli Alpini ospitando 2mila penne nere in arrivo da tutta la provincia. Domenica prossima, nel borgo del Vimercatese si terrĂ il raduno annuale: l’appuntamento piĂą atteso. Si apre così una settimana ricca di eventi che avvicineranno il pubblico alla grande festa. C’è la mostra fotografica inaugurata sabato in oratorio e aperta fino al 7 giugno, una carrellata di immagini che racconta la storia del sodalizio fondato nel 2010, e un omaggio a Marcello Spialtini, capogruppo scomparso nel 2021 e a cui è dedicata la Baita, la nuova sede dall’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa delle Penne nere, in arrivo duemila Alpini

Leggi anche Tre giorni di festa con le penne nere. Alpini a raduno da tutta la regione fra impegno, solidarietà e amicizia - Tre giorni di festa e solidarietà con le penne nere dell’Adunata di Castel San Pietro, celebrando i 25 anni dalla rifondazione.

