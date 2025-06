Festa della Repubblica Urbino accoglie cavalieri e ufficiali

Urbino si prepara a celebrare la Festa della Repubblica con un evento che unisce tradizione e comunità. Domani, la storica piazza della Repubblica diventerà il cuore pulsante della commemorazione, con la deposizione di una corona ai Caduti e un picchetto d’onore. Un’occasione imperdibile per riflettere sulla nostra identità e sull'importanza della libertà. Non perderti le parole ispiratrici dei leader locali: saranno momenti da custodire.

Tutto pronto a Urbino per la festa della fondazione della Repubblica. La cerimonia inizierà alle 10 in piazza della Repubblica, dove verrà deposta una corona ai Caduti. Dalle 10,30 in piazza Rinascimento il picchetto d'onore e l'alza bandiera sulle note dell'inno. Poi gli interventi del prefetto Emanuela Saveria Greco e dei sindaci Gambini e Biancani. Infine, la musica degli studenti dell'istituto Volponi-Pascoli di Urbino. La Festa della Repubblica sarà anche l'occasione per il conferimento delle onorificenze. Ecco i nomi. Cavalieri: Lorenzo Bernardini titolare di una parrucchieria a Pesaro; l'imprenditore pergolese Villiam Breveglieri; Tito Cerri (in foto), di Pesaro, capo reparto dei vigili del fuoco distaccato al Senato; Antonio Di Leonardo comandante del 28° Pavia; Emanuela Lulli, medico di famiglia di Pesaro; Alberto Rebonato, direttore della diagnostica di Marche Nord.

