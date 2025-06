Festa della Repubblica tricolore anche per evocare la pace Il prefetto | Primo valore della Costituzione

Il 2 giugno non è solo una data storica, ma un simbolo di unità e libertà per l'Italia. Ad Ancona, la celebrazione della Festa della Repubblica ha evocato anche la necessità di pace, richiamando l'importanza dei valori costituzionali. In un contesto globale segnato da conflitti, ricordare la scelta tra monarchia e repubblica ci invita a riflettere sul nostro impegno per una società più giusta e solidale. Un'opportunità per ripensare il futuro!

ANCONA – E' stata una data importante che ha portato gli italiani a scegliere tra monarchia e repubblica. Ha vinto la Repubblica. Era il 2 giugno del 1946. Il capoluogo dorico ha celebrato oggi, al Monumento ai Caduti al Passetto, la festa della Repubblica dove sono arrivate le massime autorità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Festa della Repubblica, tricolore anche per evocare la pace. Il prefetto: «Primo valore della Costituzione»

