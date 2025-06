Festa della Repubblica Si celebra il referendum del 2 giugno 1946

Il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, non è solo una celebrazione, ma un'opportunità per riflettere sulla nostra identità. Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani ribadisce l'importanza di educare le nuove generazioni alla memoria storica. In un mondo in cui i diritti umani sono sempre più messi alla prova, riscoprire i valori fondanti della Repubblica diventa essenziale. Unisciti a questa importante discussione!

Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani celebra il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, riaffermando la centralità della memoria storica e del ruolo educativo delle istituzioni scolastiche nel promuovere i valori fondanti della democrazia e della pace. La Repubblica nacque da un atto di volontà popolare nel 1946, dopo un ventennio di dittatura nazifascista e due guerre mondiali che avevano devastato l'Europa e il mondo. La Costituzione, frutto di quella rinascita civile, non solo restituì dignità ai cittadini, ma sancì con chiarezza un principio fondamentale: "l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli" (art.

