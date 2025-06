Festa della Repubblica Salis alla prima prova da sindaca

Silvia Salis, neo sindaca di Genova, fa il suo debutto ufficiale in un momento simbolico: la Festa della Repubblica. In piazza Matteotti, sotto gli sguardi attenti dei cittadini, riceve l’onorificenza dal prefetto. Questo primo passo segna non solo un nuovo capitolo per la città , ma si inserisce in un contesto nazionale di rinnovato interesse per la politica locale. La domanda è: riuscirà Salis a catalizzare l’entusiasmo dei genovesi?

Primo appuntamento istituzionale della neo sindaca di Genova, Silvia Salis, in fascia tricolore in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. L'evento si è svolto in piazza Matteotti, con l'assegnazione da parte del prefetto di Genova Cinzia Torraco delle onorificenze dell'ordine.

