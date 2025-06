Festa della Repubblica Piantedosi ad Avellino | Serve riportare tutto nella giusta dimensione

Il 2 giugno 2025, Avellino ha celebrato con orgoglio il 79° anniversario della Repubblica Italiana, con la presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. In un momento in cui il valore della democrazia è messo alla prova a livello globale, le sue parole hanno sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria storica. È fondamentale riportare tutto nella giusta dimensione: ogni celebrazione è un invito a riflettere sul nostro futuro.

Avellino – 2 giugno 2025. In occasione delle celebrazioni per il 79° anniversario della Repubblica Italiana, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha partecipato agli eventi istituzionali ad Avellino, rilasciando dichiarazioni a margine della cerimonia ufficiale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Festa della Repubblica, Piantedosi ad Avellino: «Serve riportare tutto nella giusta dimensione»

Leggi anche A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

Ne parlano su altre fonti

Scudetto, vicepresidente Senato (Lega): “A Napoli 120 feriti e rapine”. Piantedosi: “Informato male”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Festa della Repubblica, il Prefetto Riflesso: “Vergognose le minacce a Meloni e Piantedosi

corriereirpinia.it scrive: E’ il 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica, oggi ne ricordiamo i valori”. Così il prefetto di Avellino, Rosanna Riflesso, questa mattina a margine della cerimonia di via ...

FOTO - 2 giugno - Festa della Repubblica

Come scrive informazione.it: Minuto, 40 secondi di lettura Le Celebrazioni per il 79° anniversario della Repubblica Italiana La Prefettura di Avellino celebra il 79° anniversario della Festa della Repubblica con una serie di iniz ...

Avellino celebra la Festa della Repubblica. In serata il Concerto della Fanfara della Polizia di Stato

Secondo corriereirpinia.it: Avellino celebra il 79° anniversario della Festa della Repubblica. Il primo appuntamento è in programma la mattina del 2 giugno, alle ore 10.00, in Via Matteotti, con la tradizionale Cerimonia di re..