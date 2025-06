Festa della Repubblica Meloni | Essere italiani vuol dire appartenere a qualcosa di grande

Il 2 giugno, Giorgia Meloni celebra la Festa della Repubblica richiamando l’orgoglio italiano e la resilienza del nostro popolo. In un periodo di sfide globali, questa riflessione sull’identità nazionale risuona più che mai. Essere italiani significa appartenere a una storia di libertà e unità. In un mondo in continua evoluzione, è fondamentale riscoprire le nostre radici e il valore di essere parte di qualcosa di grande. Celebrare l’Italia è un invito a guardare avanti con fiducia!

«Il 2 giugno celebriamo la nascita della nostra Repubblica. Un giorno che ci ricorda chi siamo: un popolo fiero, capace di rialzarsi dopo le prove più dure, tenendo saldi i valori della libertà, dell’unità e dell’identità nazionale». Lo ha scritto Giorgia Meloni sui social in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica. «Celebrare l’Italia oggi significa onorare chi ha dato la vita per difenderla, e chi ogni giorno la serve con coraggio, dedizione e silenzioso orgoglio». E poi: «Essere italiani vuol dire appartenere a qualcosa di grande, che va difeso, amato, trasmesso. Buon 2 giugno a tutti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Festa della Repubblica, Meloni: «Essere italiani vuol dire appartenere a qualcosa di grande»

