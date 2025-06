Festa della Repubblica Mattarella | Valori di libertà e pace alla base della nostra comunità

Il 2 giugno 2025, Roma ha celebrato con orgoglio il 79° anniversario della Repubblica Italiana. Un momento di riflessione e festa, in cui il Presidente Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto, simbolo dei valori di libertà e pace che uniscono la nostra comunità. In un'epoca in cui questi principi sono più che mai attuali, questa celebrazione ci ricorda quanto sia fondamentale custodire e rinnovare il nostro impegno verso un futuro migliore.

Il 2 giugno 2025, Roma si è vestita a festa per celebrare il 79° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Al centro della giornata, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro all’Altare della Patri a, rendendo omaggio al Milite Ignoto, simbolo eterno del sacrificio di chi ha dato la vita per la Patria. Un momento solenne, carico di emozione, che ha aperto ufficialmente le celebrazioni della Festa della Repubblica, alla presenza delle più alte cariche dello Stato: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Festa della Repubblica, Mattarella: “Valori di libertà e pace alla base della nostra comunità”

