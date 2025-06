Festa della Repubblica Mattarella | L’Italia scelse pace e libertà Meloni | Saldi valori dell’unità

La Festa della Repubblica, che quest’anno celebra 79 anni, è un momento di riflessione e unità per l’Italia. Il presidente Mattarella ha fatto eco a un messaggio di pace e libertà, valori fondamentali in un periodo di incertezze globali. La presenza delle massime istituzioni sottolinea l’importanza di restare saldi nell’identità nazionale, mentre il richiamo al Milite Ignoto ci invita a non dimenticare il sacrificio di chi ha lottato per la nostra libertà. Un invito a rimanere un

La deposizione della corona d’alloro all’ Altare della Patria da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’omaggio al monumento del Milite ignoto hanno aperto le celebrazioni della Festa della Repubblica, che oggi compie 79 anni. Con il capo dello Stato c’erano i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha passato in rassegna il reparto d’onore schierato con bandiera e banda, e il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso. Al termine, le Frecce Tricolori hanno sorvolato su piazza Venezia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Festa della Repubblica, Mattarella: “L’Italia scelse pace e libertà”. Meloni: “Saldi valori dell’unità”

