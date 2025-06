Festa della Repubblica Mattarella all’Altare della Patria Meloni | Apparteniamo a qualcosa di grande che va difeso amato trasmesso

Il 2 giugno, la Festa della Repubblica ha illuminato Roma con un messaggio potente: "Apparteniamo a qualcosa di grande". Le parole del presidente Mattarella risuonano in un'epoca in cui il senso di comunità è più importante che mai. La cerimonia all'Altare della Patria, con le più alte cariche dello Stato, celebra non solo il passato, ma anche il futuro da difendere e trasmettere alle nuove generazioni. Un invito a impegnarsi per il bene comune!

Roma, 2 giugno 2025 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto la corona di alloro al milite ignoto, accompagnato dall''inno di Mameli. Presenti le più alte cariche, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana, la premier Giorgia Meloni, il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Dopo l'omaggio del capo dello Stato e l'esecuzione del silenzio, le Frecce Tricolori hanno sorvolato il cielo sopra l'altare della patria per celebrare la Festa della Repubblica. Italian Air Forces aerobatic demonstration team Frecce Tricolori fly during the celebrations of the Italy's Republic Day, in Rome, Italy, 02 June 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Festa della Repubblica, Mattarella all’Altare della Patria. Meloni: “Apparteniamo a qualcosa di grande, che va difeso, amato, trasmesso”

