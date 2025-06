Festa della Repubblica Mattarella all’Altare della Patria | L’Italia scelse pace e libertà

Il 2 giugno 2025, l'Italia si è unita in un abbraccio di memoria e speranza. Il Presidente Mattarella ha commemorato il milite ignoto all'Altare della Patria, un gesto potentemente simbolico che celebra non solo la nostra storia, ma anche l'impegno per la pace e la libertà. Le Frecce Tricolori hanno colorato il cielo romano, ricordandoci che la nostra unità è la vera forza del Paese. Un momento da vivere e rivivere, perché la storia continua a scriverci.

Roma, 2 giugno 2025 – Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha reso omaggio al milite ignoto e depositato all’altare della patria la corona d’alloro per la celebrazione del 79esimo anniversario della Festa della Repubblica. Poi il passaggio delle Frecce Tricolori. Presenti anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – accolta da applausi e grida di incoraggiamento- con i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, e il presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso. La premier si è anche fermata per una foto con una bambina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

