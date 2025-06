Festa della Repubblica Mattarella all’Altare della Patria | Il 2 giugno l’Italia scelse pace e libertà Foto

Il 2 giugno, l'Italia celebra il 79° anniversario della Repubblica con una solenne cerimonia all'Altare della Patria. In un contesto globale sempre più incerto, il messaggio di pace e libertà risuona forte e chiaro. Il gesto simbolico del presidente Mattarella, accolto dai più alti esponenti delle istituzioni, ci ricorda l'importanza della coesione e dei valori democratici. Un momento per riflettere su quanto sia preziosa la nostra libertà.

Solenne celebrazione della 79° anniversario della Repubblica, oggi 2 giugno 2025. Il via con la deposizione di una corona d'alloro all'Altare della Patria da parte del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica è stato accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Presenti la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e i vertici militari e delle forze di polizia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Festa della Repubblica, Mattarella all’Altare della Patria: “Il 2 giugno l’Italia scelse pace e libertà” (Foto)

