Festa della Repubblica Manfredi | La pace è un obiettivo primario del nostro Paese

In occasione della Festa della Repubblica, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato come la pace sia un valore fondamentale della nostra Costituzione. Un messaggio potente in un contesto globale sempre più conflittuale: riflettiamo sull'importanza della cooperazione e dell'unità. La celebrazione del 2 giugno non è solo un ricordo, ma un invito a costruire un futuro in cui i principi di pace siano il nostro faro.

NAPOLI – "La Festa della Repubblica è una occasione importante per ricordare i principi di pace che sono stati sanciti dalla nostra Costituzione". Così il sindaco di Napoli e presidente Anci, Gaetano Manfredi, che ha partecipato a Roma alla cerimonia per la festa del 2 giugno.

