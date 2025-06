Festa della Repubblica la bandiera italiana issata sul Monumento ai Caduti - VIDEO

Il 79° anniversario della Festa della Repubblica è un momento di riflessione e celebrazione della nostra identità nazionale. Ad Ancona, la bandiera italiana sventola orgogliosa sul Monumento ai Caduti, simbolo di unità e resilienza. In un'epoca in cui il senso di comunità è più che mai cruciale, questi eventi risvegliano in noi l'amore per la patria e il rispetto per chi ha sacrificato tutto. Non perdere l'occasione di vivere questa emozione!

ANCONA – Hanno ufficialmente preso il via le celebrazioni per il 79° anniversario della festa della Repubblica, in corso di svolgimento presso il Monumento ai Caduti, in piazza IV novembre. Dopo la cerimonia dell'alzabandiera con inno nazionale, il programma ha previsto la benedizione della.

