Festa della Repubblica in grande stile | corteo e concerto per il solenne ammainabandiera

Quest'anno, la Festa della Repubblica si colora di emozioni e tradizione. In piazza Unità, il solenne alzabandiera ha dato il via a celebrazioni che culmineranno nel pomeriggio con un suggestivo corteo e concerto per l'ammainabandiera. Non solo una commemorazione, ma un'opportunità per riflettere sul valore della nostra identità nazionale in un momento storico dove l’unità e la coesione sono più importanti che mai. Non perdere questo evento che celebra l'orgoglio italiano!

Questa mattina ha avuto luogo in piazza Unità il solenne alzabandiera in occasione del 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana e, per l'ammainabandiera previsto alle 17:30, un corteo partirà dal piazzale della Capitaneria di Porto.

Festa della Repubblica, Mattarella: “Con referendum 2 giugno Italia scelse pace e libertà”

Festa della Repubblica, partite le celebrazioni a Napoli: l'omaggio ai caduti al Mausoleo Schilizzi

Festa della Repubblica, Mattarella: “L’Italia scelse pace e libertà”. Meloni: “Saldi valori dell’unità”

Scrive ilfattoquotidiano.it: Il referendum abrogativo dell’8 e 9 giugno propone di dimezzare - da dieci a cinque anni - il periodo di residenza richiesto agli stranieri extra-Ue maggiorenni per ottenere la cittadinanza italiana.