Festa della Repubblica il sindaco consegna la Costituzione ai neo-diciottenni

la comunità, segna un rito di passaggio fondamentale: i giovani prendono consapevolezza dei diritti e dei doveri che li attendono. In un periodo in cui il senso di appartenenza è più importante che mai, l’Amministrazione Comunale di Teggiano sottolinea il valore della partecipazione attiva alla vita democratica. Un gesto simbolico che invita i nuovi adulti a diventare protagonisti del futuro del paese.

L’Amministrazione Comunale di Teggiano, guidata dal sindaco Michele Di Candia, ha celebrato questa mattina la Festa della Repubblica con la cerimonia di consegna della Costituzione Italiana ai neo-diciottenni residenti nel comune. L’appuntamento, da sempre molto significativo per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Festa della Repubblica, il sindaco consegna la Costituzione ai neo-diciottenni

Il sindaco Silvetti e la Festa della Repubblica: «Ottenuti con il sacrificio di tanti, questi valori vanno difesi»

Riporta msn.com: ANCONA - Questa mattina dalle 9:30 al Monumento ai Caduti di Ancona le celebrazioni per la Festa della Repubblica, con la deposizione della corona e ...

Falconara Festa Repubblica, consegnata la Costituzione ai neo maggiorenni

Secondo qdmnotizie.it: La cerimonia partita da Palazzo Bianchi e terminata in piazza 2 Giugno a Castelferretti, con tappa al monumento ai caduti del mare a Villanova ...

Festa della Repubblica celebrata in tutto il Friuli tra onorificenze, memoria e appelli alla partecipazione

udinetoday.it scrive: La politica locale ha sottolineato l'importanza dei valori fondanti della Repubblica: democrazia, libertà, partecipazione e unità, in un contesto di sfide globali e di rinnovato impegno civico ...