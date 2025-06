Festa della Repubblica il Presidente Mattarella incontra le categorie fragili al Quirinale

Il 2 giugno, la Festa della Repubblica ha preso vita al Quirinale con un evento toccante. Il Presidente Mattarella, insieme alla figlia Laura, ha accolto 1700 rappresentanti delle categorie fragili, celebrando l’inclusione e il valore della comunità. Un gesto che si inserisce in un trend crescente di attenzione verso le disuguaglianze sociali. Un momento che invita a riflettere su quanto sia fondamentale ascoltare e valorizzare ogni voce, perché l’unità nasce dalla diversità.

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2025 Il Presidente Mattarella, insieme alla figlia Laura, ha concluso le celebrazioni per la Festa della Repubblica accogliendo nei Giardini del Quirinale circa 1700 persone appartenenti a fasce deboli, sottolineando il valore dell'inclusione e dell'uguaglianza. L'evento, arricchito da esibizioni musicali, ha visto il Presidente intrattenersi con i presenti, ricevendo doni e abbracci dai ragazzi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Festa della Repubblica, il Presidente Mattarella incontra le categorie fragili al Quirinale

