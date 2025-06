Festa della Repubblica il flash mob | l’inno di Mameli al centro commerciale

Firenze, 2 giugno 2025 – Un flash mob inaspettato ha animato il centro commerciale di Ponte a Greve, dove le note dell'Inno di Mameli eseguite dall'Accademia del Maggio Musicale hanno sorpreso i clienti. In un momento in cui la cultura e l'identità nazionale si intrecciano nella vita quotidiana, questa iniziativa dimostra come la musica possa unire le persone anche nei luoghi più comuni. Un'esperienza che risuona ben oltre le mura del centro commerciale!

Firenze, 2 giugno 2025 – Un flash mob musicale con le note dell’ Accademia del Maggio Musicale fiorentino, per celebrare la Festa della Repubblica. Una insolita sorpresa per i clienti del centro commerciale nel Centro commerciale di Ponte a Greve: mentre facevano la spesa o passeggiavano per la galleria commerciale, sono partite le note del pianoforte a intonare l’inconfondibile introduzione strumentale dell’inno nazionale. Ovviamente il flash mob risale al primo giugno, perché oggi Uniccop Firenze ha deciso di tenere chiusi tutti i punti vendita sul proprio territorio: “Dopo il 25 aprile e il 1° maggio, anche il 2 giugno tutti i punti vendita di Unicoop Firenze saranno chiusi – aveva annunciato Unicoop Firenze – Con questa scelta la Cooperativa celebra i valori fondanti della nostra Repubblica: libertà, lavoro e democrazia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa della Repubblica, il flash mob: l’inno di Mameli al centro commerciale

