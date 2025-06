Festa della Repubblica Guglielmo Giovanelli Marconi al GdI | 2 e 3 giugno evento storico ma senza Monarchia l’Italia non sarebbe mai nata

Il 2 e 3 giugno si celebra un evento storico imperdibile al GDI, dove Guglielmo Giovanelli Marconi racconta le radici della nostra Repubblica. Un'occasione per riflettere sull'importanza del voto femminile e sul ruolo cruciale della Monarchia nella nascita dell'Italia moderna. Scopri come la storia si intreccia con il presente e quali lezioni possiamo trarre per affrontare le sfide future. La Repubblica è anche frutto di un percorso condiviso!

Intervistato dal Giornale d'Italia, Gugliemo Giovanelli Marconi ha raccontato la storia del 2 giugno, sottolinenando l'importanza del voto delle donne e del ruolo della Monarchia In un'intervista rilasciata al Giornale d'Italia, Guglielmo Giovanelli Marconi, docente universitario dell'UniMarc.

