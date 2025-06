Festa della Repubblica | Giordani elogia i valori della Costituzione e tira una stoccata ai sovranisti

In occasione del 79esimo anniversario della Repubblica italiana, il Sindaco Sergio Giordani ha riaffermato con passione i valori fondanti della nostra Costituzione, lanciando un chiaro messaggio ai sovranisti. La sua celebrazione della pace ci ricorda quanto sia cruciale difendere i principi di inclusione e solidarietà in un'epoca segnata da divisioni. Un invito a riflettere su ciò che significa essere italiani oggi, in un contesto globale sempre più complesso.

Il Sindaco Sergio Giordani nella giornata in cui si celebra il 79esimo anniversario della Repubblica italiana, ha parlato dal palco allestito in piazza dei Signori. Due i passaggi principali del suo intervento dopo aver dedicato la prima parte al tema della pace: quello inerente alla.

