Festa della Repubblica Funaro | Gaza è un massacro che deve avere fine

In un momento di celebrazione come quello della Festa della Repubblica, le parole della sindaca Sara Funaro risuonano forti e chiare. Mentre il nostro Paese festeggia i valori di libertà e democrazia, il mondo ci ricorda che la pace è un diritto fondamentale da perseguire. Il richiamo alla situazione drammatica di Gaza sottolinea l'urgenza di un cambiamento: una Repubblica forte non può ignorare le sofferenze altrui. Un invito a riflettere e agire.

“Oggi celebriamo la nascita della nostra Repubblica e rendiamo omaggio a coloro che, con il loro impegno quotidiano, ne incarnano i valori più alti”. La sindaca Sara Funaro è intervenuta con queste parole alle celebrazioni per il 79esimo anniversario della proclamazione della Repubblica che si. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Festa della Repubblica, Funaro: "Gaza è un massacro che deve avere fine"

