Festa della Repubblica e il terremoto delle indagini su corruzione e appalti il prefetto | C’è bisogno della collaborazione di tutti

Il settantanovesimo anniversario della Repubblica italiana ad Agrigento si è svolto tra celebrazioni e riflessioni. Mentre le autorità onoravano i caduti, il prefetto ha lanciato un appello forte: "Collaborazione contro corruzione e appalti". In un momento in cui la trasparenza è più che mai necessaria, questa festa si trasforma in un monito per costruire un futuro migliore. La Repubblica si celebra, ma il lavoro continua!

Anche ad Agrigento si sono svolte le celebrazioni del settantanovesimo anniversario della Repubblica italiana. Come da tradizione, le autorità si sono date appuntamento ai piedi del monumento ai caduti di villa Bonfiglio dove è stata posta una corona di alloro. Ospite delle manifestazioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Festa della Repubblica e il "terremoto" delle indagini su corruzione e appalti, il prefetto: “C’è bisogno della collaborazione di tutti”

A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

